Азербайджану необходимы гарантии того, что в Армении не будет попыток реваншизма – Алиев

Баку необходимы гарантии того, что в Ереване не будет попыток реваншизма, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджану нужны гарантии того, что в Армении не будет никаких попыток реваншизма», - заявил в среду Алиев, выступая на международном форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.

Он отметил, что Азербайджану это нужно, потому что «мы знаем, что происходит в Армении», «осведомлены о советниках в некоторых европейских столицах».

«Мы бы хотели, чтобы между двумя странами не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии», - заявил Алиев, добавив, что армянской стороне «следует забыть об оставшейся в истории «НКР» и приступить к делимитации границы».

По его словам, мирный договор между Азербайджаном и Арменией не столь объемен – «насчитывает, максимум страниц 6-7, небольшое количество статей».

Президент Азербайджана заявил, что Армении потребовалось более двух месяцев, чтобы ответить на последние предложения Баку о мирном договоре, что было сделано «только после того как, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана», что, по мнению главы государства, «еще раз показало, что процесс замедляет именно Армения, а не Азербайджан».

По его словам, МИД Азербайджана оценивает эти предложения армянской стороны и в свое время отправит свои предложения Еревану.

Р.Керимов