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Цена на нефть

06.12 $/bbl +/- WTI 69.38 -2.94 Brent 74.30 -2.90

ТЭК 07.12.2023 09:38

Цены на нефть корректируются после падения накануне

Цены на нефть корректируются в четверг после падения накануне до минимумов с июля.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 составляет $74,69 за баррель, что на $0,39 (0,52%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на $2,9 (3,8%), до $74,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,38 (0,55%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $2,94 (4,1%), до $69,38 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI снизились по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимумов с конца июня.

Давление на рынок оказали еженедельные данные министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

"Цена Brent с начала этого месяца упала более чем на 6%, и это говорит, что трейдеры опасаются снижения спроса, поскольку экономический спад набирает силу", - отмечает главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста, слова которого приводит Market Watch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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