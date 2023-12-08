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Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 69.34 -0.04 Brent 74.05 -0.25

ТЭК 08.12.2023 15:31

Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть ускорился днем в пятницу, но котировки все равно завершают очередную неделю в минусе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 подорожали на $1,32 (1,78%) - до $75,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,23 (1,77%) и составили $70,57 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели по итогам шестой сессии подряд, чего не наблюдалось с февраля. Фьючерсы на обе марки находятся на минимумах с июня и завершают в минусе седьмую неделю подряд.

Основными негативными факторами для нефтяного рынка стали рост предложения топлива в США и сомнения в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами ОПЕК+, будут соблюдаться в полной мере.

"Мы полагаем, что рынок посылает четкие сигналы с тем, чтобы "быки" усомнились в своей уверенности, - написали аналитики Macquarie. - Эти сигналы включают в себя скептицизм в отношении эффективности политики ОПЕК+ и нежелание ставить против роста добычи в США".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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