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Дальнее зарубежье 08.12.2023 16:02

Бельгийский премьер сообщил о готовности очередного антироссийского пакета санкций

Запрет на поставку российских алмазов включен в очередной пакет ограничительных мер в отношении России, сообщил в пятницу глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.

"Очередной санкционный пакет подготовлен, одним из важных элементов этого пакета является запрет на российские алмазы для рынка "Группы семи", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало бельгийское телевидение.

"На протяжении прошедших месяцев мы активно работали над тем, чтобы исключить эти алмазы, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба нам. И, наконец, мы и "Группа семи" пришли к соглашению", - отметил бельгийский премьер.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, АЛМАЗЫ


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