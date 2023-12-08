Доходы ГНФАР в 1999-2023гг превысили $190 млрд

Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 1999-2023гг составил $192,7 млрд.

«За весь период с начала деятельности в декабре 1999 года и по состоянию на 30 сентября 2023 года в Госнефтефонд поступило $192,7 млрд», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на материалы Счетной палаты.

За этот период расходы фонда составили $137,2 млрд, в том числе $120,3 млрд или 87,7% всех расходов – трансферты в госбюджет Азербайджана.

В результате, по состоянию на конец сентября 2023 года активы ГНФАР составили $55,5 млрд.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Р.Ахмедов