Доходы ГНФАР в 1999-2023гг превысили $190 млрд

Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 1999-2023гг составил $192,7 млрд.
«За весь период с начала деятельности в декабре 1999 года и по состоянию на 30 сентября 2023 года в Госнефтефонд поступило $192,7 млрд», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на материалы Счетной палаты.
За этот период расходы фонда составили $137,2 млрд, в том числе $120,3 млрд или 87,7% всех расходов – трансферты в госбюджет Азербайджана.
В результате, по состоянию на конец сентября 2023 года активы ГНФАР составили $55,5 млрд.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Р.Ахмедов
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