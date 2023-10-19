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Макроэкономика 19.10.2023 14:20

Бюджет ГНФАР на 2024г прогнозируется с дефицитом почти 800 млн манатов

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2024 год прогнозируются на уровне 12 млрд 73 млн 255,5 тыс. манатов, расходы – 12 млрд 861 млн 986 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным опубликованным на сайте Минфина, доходы ГНФАР на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель.

Таким образом, дефицит бюджета ГНФАР в 2024 году по прогнозам составит 788 млн 730,5 тыс. манатов.

По данным Минфина, трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана на 2024 год запланированы на уровне 12 млрд 781 млн манатов или 99,4% расходов фонда в следующем году.

Доходы бюджета ГНФАР на 2023 год утверждены на уровне 16 млрд 337,5 млн манат, расходы - 11 млрд 850 млн 36,5 тыс. манат. Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 487 млн 463,5 тыс. манатов. Доходы ГНФАР на 2023 год также рассчитаны из цены на нефть в $60 за баррель.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, ДОХОДЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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