Бюджет ГНФАР на 2024г прогнозируется с дефицитом почти 800 млн манатов

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2024 год прогнозируются на уровне 12 млрд 73 млн 255,5 тыс. манатов, расходы – 12 млрд 861 млн 986 тыс. манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным опубликованным на сайте Минфина, доходы ГНФАР на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель.
Таким образом, дефицит бюджета ГНФАР в 2024 году по прогнозам составит 788 млн 730,5 тыс. манатов.
По данным Минфина, трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана на 2024 год запланированы на уровне 12 млрд 781 млн манатов или 99,4% расходов фонда в следующем году.
Доходы бюджета ГНФАР на 2023 год утверждены на уровне 16 млрд 337,5 млн манат, расходы - 11 млрд 850 млн 36,5 тыс. манат. Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 487 млн 463,5 тыс. манатов. Доходы ГНФАР на 2023 год также рассчитаны из цены на нефть в $60 за баррель.
Р.Ахмедов
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