Алиев: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 - пример нашей дружбы

Выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение конференции COP29 в Баку странами, входящими в Группу восточноевропейских государств, как очередное проявление дружбы, сообщает сайт азербайджанского лидера.

"Это еще один пример нашей дружбы и в то же время свидетельство того, что, несмотря на наличие в Азербайджане богатых нефтегазовых ресурсов, мы видим свое будущее в производстве и экспорте чистой "зеленой" энергии. Я уверен, что наступит день и аналогичная церемония будет проведена в связи с проектами в области "зеленой" энергии", - отметил глава государства.

В.Алиев