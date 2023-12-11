Конференция COP29 пройдет в Азербайджане в 2024 году

Следующая, 29-я конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане в 2024 году "Президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабир в понедельник на пленарном заседании COP28 сообщил, что следующая конференция COP пройдет в Азербайджане" -, сообщают азербайджанские СМИ. В конференции COP28 принимают участие более 97000 представителей почти из 200 стран мира.

Н.Аббасова

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