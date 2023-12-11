Конференция COP29 пройдет в Азербайджане в 2024 году

Следующая, 29-я конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане в 2024 году
"Президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабир в понедельник на пленарном заседании COP28 сообщил, что следующая конференция COP пройдет в Азербайджане" -, сообщают азербайджанские СМИ.
В конференции COP28 принимают участие более 97000 представителей почти из 200 стран мира.
Н.Аббасова
AMAZONE займется сносом зданий для создания с.н.п. Зар и Заллар в Кяльбаджарском районе
Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом
Байрамов обсудил с помощником Мишеля отношения Азербайджан-ЕС, мирный процесс между Баку и Ереваном
Киев и Братислава обсудили возможность поставок нефти в Словакию по МН Одесса-Броды
Экономика еврозоны окажется в рецессии впервые со времен пандемии
Эстонская Infortar проводит IPO по нижней границе диапазона, привлечет 35 млн евро
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Будапешт по-прежнему против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Польскому правительству не удалось заручиться поддержкой депутатов
Евросоюз увеличивает численность наблюдательной миссии в Армении
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank повысил процентные ставки по вкладам до 11%
Реализуйте свои планы до Нового года с кредитом от Yelo Bank
AccessBank объявляет тендер на приобретение Купюроприемника.
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире