АИКГФ привлек еще 50 млн манатов посредством размещения облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) во вторник разместил облигации на 50 млн манатов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.
По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 50 млн манатов.
Срок обращения облигаций - 7 200 дней, дата погашения - 29 августа 2043 года.
Ставка купона - 3,25% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.
Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".
Таким образом, АИКГФ в январе-ноябре 2023 года привлек 320 млн манатов от размещения облигаций.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Х.Насирзаде
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