АИКГФ планирует размещение облигаций на 50 млн манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) планирует новую эмиссию и размещение облигаций на сумму 50 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, срок обращения облигаций составит 7200 дней, ставка купона – 3,25% годовых (купонная выплата каждые 180 дней). Эмиссия разделена на 50 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

В настоящее время в обращении находятся 2,145 млн облигаций АИКГФ на сумму 1 млрд 744,19 млн манат.

В 2023 году АИКГФ привлек 400 млн манатов от размещения облигаций (спад на 11,1% по сравнению с 2022 годом).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде