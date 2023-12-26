АИКГФ привлек еще 30 млн манатов посредством размещения облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) во вторник разместил облигации на 30 млн манатов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.
По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 30 млн манатов.
Срок обращения облигаций - 7 920 дней, дата погашения – 1 сентября 2043 года.
Ставка купона - 3% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.
Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".
Таким образом, АИКГФ в январе-декабре 2023 года привлек 400 млн манатов от размещения облигаций.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Р.Ахмедов
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