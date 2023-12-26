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Финансы 26.12.2023 16:52

АИКГФ привлек еще 30 млн манатов посредством размещения облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) во вторник разместил облигации на 30 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.

По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 30 млн манатов.

Срок обращения облигаций - 7 920 дней, дата погашения – 1 сентября 2043 года.

Ставка купона - 3% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Таким образом, АИКГФ в январе-декабре 2023 года привлек 400 млн манатов от размещения облигаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: АИКГФ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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