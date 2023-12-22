АИКГФ планирует размещение облигаций на 30 млн манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) планирует новую эмиссию и размещение облигаций на сумму 30 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, срок обращения облигаций составит 7920 дней, ставка купона – 3% годовых (купонная выплата каждые 180 дней).
В настоящее время в обращении находятся 2 млн 55 тыс. облигаций АИКГФ на сумму 1 млрд 670 млн 66,002 тыс. манат.
АИКГФ в 2022 году привлек 450 млн манатов от размещения облигаций (рост в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом). За 10 месяцев 2023 года АИКГФ привлек 320 млн манатов от размещения облигаций.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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