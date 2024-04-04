АИКГФ привлек 30 млн манатов посредством размещения облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в четверг разместил облигации на 30 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, один инвестор подал одну заявку.

По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 30 млн манатов, номинальной стоимостью 1 000 манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 8 640 дней, дата погашения – 9 ноября 2047 года.

Ставка купона – 3% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Как сообщалось ранее, АИКГФ в 2021-2023гг привлек 1 млрд 180 млн манатов путем размещения облигаций на внутреннем рынке для финансирования ипотечных кредитов по коммерческим (стандартным) условиям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

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