Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8434 RUR   0.0184 GBR   2.1513 TRY   0.0532

Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 85.43 +0.28 Brent 89.35 +0.43
Финансы 04.04.2024 14:37

АИКГФ привлек 30 млн манатов посредством размещения облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в четверг разместил облигации на 30 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, один инвестор подал одну заявку.

По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 30 млн манатов, номинальной стоимостью 1 000 манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 8 640 дней, дата погашения – 9 ноября 2047 года.

Ставка купона – 3% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Как сообщалось ранее, АИКГФ в 2021-2023гг привлек 1 млрд 180 млн манатов путем размещения облигаций на внутреннем рынке для финансирования ипотечных кредитов по коммерческим (стандартным) условиям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АИКГФ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


АИКГФ привлек 40 млн манатов посредством размещения облигаций АИКГФ привлек 50 млн манатов посредством размещения облигаций АИКГФ планирует новую эмиссию облигаций на 100 млн манатов АИКГФ планирует размещение облигаций на 50 млн манатов АИКГФ привлек 50 млн манатов посредством размещения облигаций АИКГФ планирует размещение облигаций на 50 млн манатов АИКГФ привлек еще 30 млн манатов посредством размещения облигаций АИКГФ планирует размещение облигаций на 30 млн манатов АИКГФ привлек еще 50 млн манатов посредством размещения облигаций АИКГФ планирует размещение облигаций на 50 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az