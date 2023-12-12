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На севере сектора Газа продолжает работать только одна больница - ВОЗ

Только одна больница все еще продолжает работать на севере сектора Газа, где тысячи раненых нуждаются в медицинской помощи, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), миссия которой побывала в анклаве.

"Разрушения огромны, мы были удивлены, увидев, как много людей остались без домов, включая женщин и детей. В свою очередь, эти люди были удивлены, увидев гуманитарный конвой", - заявил глава миссии Ричард Пиперкорн, которого цитирует агентство ЭФЭ.

По оценке ВОЗ, чтобы обеспечить необходимую помощь жителям севера анклава, необходимо как минимум два функционирующих в полную силу медицинских учреждения. Единственная действующая в настоящее время больница - Аль-Ахли, в ней находятся 250 пациентов с тяжелыми ранениями. Однако, в больнице не хватает необходимых топлива для генераторов, воды и еды для персонала и пациентов, а также- ряда препаратов.

В отчете миссии ВОЗ, распространенном на сайте организации, говорится, что "ситуация выходит из-под контроля", и медицинских сотрудников недостаточно, и больница в значительной степени полагается на помощь волонтеров. "Сталкиваясь с огромным числом пациентов с ранениями, врачи вынуждены расставлять приоритет, кому оказать помощь, а кому нет", - отмечается в нем.

Другая больница - Аш-Шифа - не работает после того, как несколько недель назад оказалась в эпицентре боевых действий между израильскими военными и движением ХАМАС. По словам Пиперкорна, крайне необходимо, чтобы Аш-Шифа снова начала функционировать. Чтобы это произошло, нужно гарантировать ее безопасность, подчеркнул представитель ВОЗ.

Пиперкорн также рассказал, что его миссии удалось эвакуировать 19 тяжелораненых граждан и перевезти их в больницу на юге анклава. Миссия ВОЗ отправилась в сектор Газа 9 декабря в составе 14 человек. ВОЗ осуществила ее в сотрудничестве с Палестинским обществом Красного Полумесяца и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, БОЛЬНИЦА


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