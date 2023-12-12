Boeing получила заказ на 40 самолетов 737 MAX от ирландской лизинговой компании Avolon

Boeing Co.получила заказ от ирландской лизинговой компании Avolon на 40 самолетов 737 MAX.

Как говорится в сообщении Boeing, в этом случае речь идет о модели 737-8. С учетом нового заказа количество самолетов Boeing 737 MAX (включая модели 737-8 и 737-10) в портфеле Avolon составит более 110 единиц.

В июне ирландский лизингодатель заказал еще 40 самолетов Boeing 737-8.

Глобальные лизинговые компании разместили 130 заказов на самолеты Boeing в 2023 году, причем более 90% из них пришлось на лайнеры 737-8, отмечается в сообщении компании.

Акции Boeing теряют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 30,2%.