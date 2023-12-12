Boeing получила заказ на 40 самолетов 737 MAX от ирландской лизинговой компании Avolon

Boeing Co.получила заказ от ирландской лизинговой компании Avolon на 40 самолетов 737 MAX.
Как говорится в сообщении Boeing, в этом случае речь идет о модели 737-8. С учетом нового заказа количество самолетов Boeing 737 MAX (включая модели 737-8 и 737-10) в портфеле Avolon составит более 110 единиц.
В июне ирландский лизингодатель заказал еще 40 самолетов Boeing 737-8.
Глобальные лизинговые компании разместили 130 заказов на самолеты Boeing в 2023 году, причем более 90% из них пришлось на лайнеры 737-8, отмечается в сообщении компании.
Акции Boeing теряют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 30,2%.
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