Байден заявил, что Украина нуждается в дополнительных средствах и трудности с их предоставлением скажутся на восприятии США в мире

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс должен согласиться на дополнительное финансирование Украины, поскольку проблемы с выделением средств будут иметь международные последствия.
"Без дополнительного финансирования мы быстро истощим наши возможности помогать Украине реагировать на стоящие перед ней неотложные задачи (...) Это ошеломительно, что мы оказались в такой ситуации", - сказал он после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он пояснил, что США нужно принимать во внимание то, как в мире могут воспринять трудности с выделением финансирования для Украины. Байден подчеркнул, что нежелание республиканцев согласиться на дополнительное финансирование "идет на пользу России".
В октябре президент США направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.
Однако республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.
7 декабря стало известно, что республиканцы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта, включающего предоставление помощи Украине и Израилю на миллиарды долларов, из-за отсутствия в нем положений о южной границе США.
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