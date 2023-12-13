Ереван предлагает Баку встретиться для достижения окончательных формулировок вокруг проекта мирного соглашения

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Азербайджан провести встречу для достижения окончательных формулировок вокруг проекта соглашения о мире.
"Большая часть работы по мирному соглашению сделана. Нам надо встретиться и достичь договоренностей по окончательным формулировкам вокруг существенных вопросов", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Ереване в среду.
Мирзоян также выразил надежду на обсуждение с Азербайджаном инициативы Армении об отводе войск от госграницы между двумя странами.
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