Ереван предлагает Баку встретиться для достижения окончательных формулировок вокруг проекта мирного соглашения

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Азербайджан провести встречу для достижения окончательных формулировок вокруг проекта соглашения о мире.

"Большая часть работы по мирному соглашению сделана. Нам надо встретиться и достичь договоренностей по окончательным формулировкам вокруг существенных вопросов", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Ереване в среду.

Мирзоян также выразил надежду на обсуждение с Азербайджаном инициативы Армении об отводе войск от госграницы между двумя странами.