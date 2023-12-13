Нефть перешла к слабому росту, Brent у $73,3 за баррель

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца июня по итогам предыдущей сессии.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 подорожали на $0,1 (0,14%) - до $73,34 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,13 (0,19%) и составили $68,74 за баррель.
Рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.
Устойчивость последней уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в первом квартале 2024 года и повышает риски рецессии в американской экономике.
"Скорее всего, рынок нефти останется слабым до тех пор, пока цифры не подтвердят, что ОПЕК+ сократила добычу в первом квартале следующего года", - отметил глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен.
Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы нефти в Штатах сократились на 2,35 млн баррелей.
Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 19:30 по Баку в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 650 тыс. баррелей.
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