Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8341 RUR   0.0189 GBR   2.1338 TRY   0.0585

Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 68.61 -2.71 Brent 73.24 -2.79

ТЭК 13.12.2023 15:28

Нефть перешла к слабому росту, Brent у $73,3 за баррель

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца июня по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 подорожали на $0,1 (0,14%) - до $73,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,13 (0,19%) и составили $68,74 за баррель.

Рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость последней уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в первом квартале 2024 года и повышает риски рецессии в американской экономике.

"Скорее всего, рынок нефти останется слабым до тех пор, пока цифры не подтвердят, что ОПЕК+ сократила добычу в первом квартале следующего года", - отметил глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы нефти в Штатах сократились на 2,35 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 19:30 по Баку в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 650 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


ОПЕК сохранила прогноз поставок ЖУВ со стороны стран не-ОПЕК на 2023г и 2024г ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2023г и 2024г в 2,5 млн б/с и 2,3 млн б/с Цены на нефть продолжают опускаться после резкого падения накануне Падение цен на нефть усилилось до 3%, Brent на уровне $73,8 за баррель Нефть перешла к снижению Нефть дорожает после слабого роста накануне Нефть перешла к снижению Нефть умеренно дорожает Нефть остается в плюсе Нефть ускорила рост

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az