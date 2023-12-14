МЭА повысило оценку мирового предложения нефти в 2023г на 100 тыс. б/с, на 2024г снизило на 200 тыс. б/с

Мировое предложение нефти в 2023 году составит 101,9 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой месяц назад в 101,8 млн б/с, при этом на 2024 год оценка понижена до 103,2 млн б/с по сравнению с 103,4 млн б/с в ноябрьском прогнозе.
"Темпы роста добычи в США продолжают превосходить ожидания: рекордная добыча превысила отметку в 20 млн б/с, со времени нашего июньского отчета общий пересмотр поставок в США во II полугодии 2023 года в сторону повышения составит около 700 тыс. б/с, в основном благодаря более высокой, чем ожидалось, операционной эффективности и производительности скважин", - пишет МЭА.
"Более высокие, чем прогнозировалось, запасы в США, а также более высокие показатели в Бразилии и растущая добыча в Иране - в сочетании с замедлением спроса - не позволили ужесточить конъюнктуру рынка нефти в IV кв. 2023 года, как ожидалось ранее. Общий рост добычи на 1,8 млн б/с приведет к тому, что мировые поставки в 2023 году достигнут 101,9 млн б/с, что станет самым высоким показателем за всю историю", - говорится в отчете.
В то время как на США придется две трети роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, последняя снизит добычу на 400 тыс. б/с в 2023 году. В результате доля ОПЕК+ на мировом рынке снизится до 51% - самого низкого уровня с момента создания альянса в 2016 году (тогда она составляла 58%, подсчитали в МЭА).
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