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Цена на нефть

13.12 $/bbl +/- WTI 69.47 +0.86 Brent 74.26 +1.02

ТЭК 14.12.2023 19:17

Brent подорожала до $76,67 за баррель

Нефть прибавляет в цене более 3% на торгах в четверг на фоне ослабления доллара США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 по бакинскому времени составила $76,67 за баррель, что на $2,41 (3,25%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $2,39 (3,44%), до $71,86 за баррель.

Долларовый индекс DXY теряет 0,9% в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

После долгого снижения цен на нефть трейдеры начали закрывать короткие позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.

"Закрытие коротких позиций вызвано комбинацией таких факторов как ослабление доллара, резкое падение доходностей госбумаг, а также перспективы снижения ставки ФРС в следующем году", - отмечает Хансен.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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