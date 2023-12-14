Brent подорожала до $76,67 за баррель

Нефть прибавляет в цене более 3% на торгах в четверг на фоне ослабления доллара США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 по бакинскому времени составила $76,67 за баррель, что на $2,41 (3,25%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $2,39 (3,44%), до $71,86 за баррель.
Долларовый индекс DXY теряет 0,9% в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ.
Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.
После долгого снижения цен на нефть трейдеры начали закрывать короткие позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.
"Закрытие коротких позиций вызвано комбинацией таких факторов как ослабление доллара, резкое падение доходностей госбумаг, а также перспективы снижения ставки ФРС в следующем году", - отмечает Хансен.
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