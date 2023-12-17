Австрия сняла возражения против очередного пакета антироссийских санкций ЕС

Австрия, блокировавшая согласование 12-го пакета санкций ЕС против России, сняла возражения, сообщают в ночь на воскресенье европейские СМИ со ссылкой на источники.
Ожидается, что теперь постпреды стран ЕС смогут завершить согласование новых ограничительных мер. По оценкам некоторых СМИ, одобрение антироссийских санкций можно ожидать на следующей неделе.
Австрия блокировала 12-й пакет санкций против России, настаивая, чтобы сначала украинские власти исключили из своего черного списка Raiffeisen Bank International. В сообщениях СМИ утверждается, что Киев согласился сделать это.
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