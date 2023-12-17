Съезд «Единой России» поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента РФ

Делегаты проходящего в воскресенье съезда партии "Единая Россия" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ. Соответствующее решение принято единогласно. Съезд проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. 16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

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