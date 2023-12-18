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СНГ 18.12.2023 12:11

ЕС уже в понедельник может одобрить 12-й пакет санкций в отношении РФ

Евросоюз уже в понедельник может одобрить 12-й пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе ограничения на импорт российских алмазов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

"Пакет санкций могут принят сегодня, сказали дипломаты", - информирует издание.

По данным собеседников FT, 26 из 27 стран ЕС дали свое согласие на новые санкции.

"Остались формальности", - отметил один из дипломатов.

В ночь на воскресенье европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Австрия, блокировавшая согласование 12-го пакета санкций ЕС против России, сняла возражения.

Австрия блокировала 12-й пакет санкций против России, настаивая, чтобы сначала украинские власти исключили из своего "черного списка" Raiffeisen Bank International. В сообщениях СМИ утверждается, что Киев согласился сделать это.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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