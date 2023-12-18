ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, введен запрет на импорт алмазов, расширен запрет на транзит товаров и на ряд видов ПО

В Брюсселе утвердили 12-ый пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета.

"Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - говорится в нем.

Как сообщили в Брюсселе, меры направлены на то, чтобы нанести "дополнительный урон" России, нацелены на важные сектора российской экономики.

Новые санкции ЕС против РФ предусматривают запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах или перевозимых транзитом через Россию, говорится в заявлении на сайте Евросовета.

"ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, покупку или трансфер алмазов из России. Запрет касается алмазов из России, алмазов, экспортированных из России, алмазов, перевозимых транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах", - отмечается в заявлении.

Согласно ему, прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из РФ, будет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.

Евросоюз также принял решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

"Запрет на транзит, который в настоящее время распространяется на товары и технологии двойного назначения, экспортируемые из ЕС в третьи страны через территорию Россию, будет расширен на все товары, которые могут быть использованы на поле боя", - сказано в документе.

Кроме того, согласно заявлению, ЕС также запрещает на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Помимо этого, ограничения вводятся на "предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства".