Глава Пентагона считает, что атаки хуситов требуют международного ответа

Атаки йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда являются международной проблемой, а не только американской, заявил в понедельник глава Пентагона Ллойд Остин.
"И я хочу напомнить, что это не только проблема США - это международная проблема", - сказал он на пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве.
"И поэтому она заслуживает международного ответа", - отметил он, добавив, что работает именно в этом направлении.
Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.
В воскресенье администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.
Издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.
Накануне издание Politico, ссылаясь на информированный источник, утверждало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки повстанцев.
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