ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение Алиева в кандидаты в президенты на выборах в феврале 2024 года

ЦИК Азербайджана на заседании во вторник зарегистрировал выдвижение действующего президента страны Ильхама Алиева в кандидаты для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Алиев стал первым претендентом, выдвижение которого зарегистрировано ЦИКом.

Как сообщалось ранее, о планах участия в президентских выборах в феврале 2024 года заявили 6 человек: действующий президент Ильхам Алиев, депутаты парламента Захид Орудж и Фазиль Мустафа, Гудрят Гасангулиев, Рази Нуруллаев и председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев.

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