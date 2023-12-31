Число претендентов на участие в выборах президента Азербайджана достигло 17 – ЦИК

Центральная избирательная комиссия Азербайджана на заседании в воскресенье утвердила выдвижение Аваза Темирхана в качестве еще одного претендента для участия во внеочередных президентских выборах в стране 7 февраля 2024 года.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦИК, таким образом, число претендентов на пост президента Азербайджана, чье выдвижение утвердил Центризбирком, увеличилось до 17.
Как сообщалось ранее, на текущий момент официально зарегистрирована кандидатура действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, который предоставил подписные листы и прошел все необходимые процедуры. Остальные претенденты в соответствии с законодательством проводят необходимые мероприятия для регистрации своей кандидатуры.
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Х.Насирзаде
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