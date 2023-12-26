Число претендентов на участие в выборах президента Азербайджана достигло 15 – ЦИК

ЦИК Азербайджана на заседании во вторник утвердил выдвижение еще 8 претендентов для участия во внеочередных президентских выборах в стране 7 февраля 2024 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИКе, Центризбирком утвердил выдвижение Сарвана Керимова, Мятлябя Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

Таким образом, число претендентов на пост президента Азербайджана, чье выдвижение утвердил ЦИК, достигло 15.

Ранее ЦИК утвердил документы о выдвижении действующего президента Ильхама Алиева, депутатов парламента Захида Оруджа, Фазиля Мустафы, Гудрята Гасангулиева, Рази Нуруллаева, а также Эльшада Мусаева и Фуада Алиева.

Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

Р.Ахмедов