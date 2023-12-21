ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение еще 6 претендентов на пост президента Азербайджана

ЦИК Азербайджана на заседании в четверг утвердил заявки на выдвижение еще 6 претендентов на пост президента Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля 2024 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК, в частности, утверждены обращения самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, а также четырех человек, чьи кандидатуры выдвинуты различными партиями: Фазиля Мустафы, Эльшада Мусаева, Гудрята Гасангулиева и Рази Нуруллаева.
Все шестеро получат подписные листы для сбора подписей в поддержку своей кандидатуры.
Таким образом, число претендентов, чье выдвижение утверждено со стороны ЦИК, достигло 7. Ранее на этой неделе ЦИК утвердил документы о выдвижении действующего президента Ильхама Алиева.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года.
Президент Азербайджана избирается на 7 лет.
Действующий президент Ильхам Алиев руководит страной с октября 2003 года.
р.Ахмедов
ЛУКОЙЛ ликвидировал возгорание на технологической установке НПЗ в Нижнем Новгороде, завод работает в штатном режиме
Ангола объявила о выходе из ОПЕК
Турпоток в Азербайджан за 11 мес. вырос на 30%
Строительство мечети в селе Дашалты планируют завершить во II кв. 2024г
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Около 30 ракет выпущено в четверг из сектора Газа по Израилю
Украина получила $950 млн от Японии на восстановление инфраструктуры и соцпомощь
ЕС может обойти вето Венгрии на помощь Украине путем сделки 26 стран-членов на саммите - Орбан
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar представил новый магазин в городе Шарур
AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности