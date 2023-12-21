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Внутренняя политика 21.12.2023 16:44

ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение еще 6 претендентов на пост президента Азербайджана

ЦИК Азербайджана на заседании в четверг утвердил заявки на выдвижение еще 6 претендентов на пост президента Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля 2024 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИК, в частности, утверждены обращения самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, а также четырех человек, чьи кандидатуры выдвинуты различными партиями: Фазиля Мустафы, Эльшада Мусаева, Гудрята Гасангулиева и Рази Нуруллаева.

Все шестеро получат подписные листы для сбора подписей в поддержку своей кандидатуры.

Таким образом, число претендентов, чье выдвижение утверждено со стороны ЦИК, достигло 7. Ранее на этой неделе ЦИК утвердил документы о выдвижении действующего президента Ильхама Алиева.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет.

Действующий президент Ильхам Алиев руководит страной с октября 2003 года.

р.Ахмедов

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Тэги: ЦИК, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕТЕНДЕНТЫ


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