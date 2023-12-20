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Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 73.94 +1.12 Brent 79.23 +1.28

ТЭК 20.12.2023 19:43

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 2,9 млн баррелей на прошлой неделе

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,283 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 1,233 млн баррелей, дистиллятов - на 496 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,686 млн баррелей за неделю, которая завершилась 15 декабря.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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