Запасы нефти в США неожиданно выросли на 2,9 млн баррелей на прошлой неделе

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,283 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Резервы бензина повысились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.
Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 1,233 млн баррелей, дистиллятов - на 496 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,686 млн баррелей за неделю, которая завершилась 15 декабря.
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