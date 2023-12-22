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Транспорт и связь 22.12.2023 01:01

США обсуждают возможность повышения пошлин на ввоз китайских электромобилей - WSJ

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность повышения пошлин на импорт китайских электромобилей и аккумуляторов, чтобы поддержать индустрию "чистой" энергетики, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Байден оставил в силе пошлины для товаров китайского экспорта на сумму порядка $300 млрд, введенные администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа. Теперь же Белый дом и ряд ведомств обсуждают введение новых пошлин, сообщают источники WSJ. По их словам, администрация Байдена завершит оценку внешнеторговых тарифов в начале следующего года.

В Штатах уже действует пошлина в 25% на ввоз электромобилей из КНР, что не дает китайским машинам наводнить американский рынок. Дальнейшее увеличение пошлины вряд ли будет иметь ощутимые последствия для американских потребителей в ближайшей перспективе, отмечает WSJ.

Среди других товаров, которые могут быть обложены новыми пошлинами, аккумуляторные блоки для электромобилей, а также продукция для сферы солнечной энергетики, говорят источники.

По их словам, администрация Байдена также рассматривает возможность понижения пошлин для ряда китайских потребительских товаров.

Решение о введении дополнительных пошлин еще не принято, предупреждают источники. Предыдущие внутренние переговоры в США об их корректировке завершились безрезультатно.

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Тэги: США, КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПОШЛИНЫ


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