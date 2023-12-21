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Дальнее зарубежье 21.12.2023 18:56

Глава генштаба ВС США провел переговоры с китайским коллегой

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун в четверг провел переговоры с начальником объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли, сообщает Associated Press.

Переговоры прошли в формате видеозвонка. При этом данных о содержании беседы не приводится. Агентство указывает, что это первый контакт высокопоставленного военного руководства двух стран с августа 2022 года, когда Пекин принял решение прекратить подобное взаимодействие из-за визита на тот момент спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам источников агентства, с точки зрения Вашингтона подобные переговоры между военными США и КНР необходимы, чтобы избежать "недопонимания и просчетов".

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября провели первую за год встречу. По ее итогам глава МИД Китая Ван И сообщил, что были достигнуты договоренности по активизации обменов на высоком уровне, консультаций в областях торговли, экономики, финансов, экспортного контроля, по делам Азиатско-Тихоокеанского региона, Мирового океана, контроля над вооружениями, а также между военными двух стран.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВОЕННЫЕ, КОНТАКТЫ


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