Франция намерена закрыть посольство в Нигере

Франция собирается закрыть свое посольство в Нигере, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам французской дипмиссии из числа местного населения.
"МИД Франции с сожалением вынужден прекратить работу посольства на неопределенный период времени", - говорится в письме, датированном 19 декабря.
Согласно его тексту, персонал посольства распустят 30 апреля 2024 года.
Французские дипломатические источники подтвердили агентству подлинность послания. "Французское посольство в Нигере более не может функционировать нормально и выполнять миссии", - отметил один из источников.
26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума - его отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани. На фоне кризиса в Нигере резко обострились отношения Ниамея с Парижем. Посла Франции объявили "персона нон грата", и 27 сентября он покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей, которое французская сторона расценила как незаконное.
Кроме того, новые власти выдвинули требование, чтобы военный контингент Франции покинул страну. Вывод французских военных начался в октябре. Ожидается, что этот процесс должен подойти к концу в пятницу, 22 декабря.
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