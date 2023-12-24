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Дальнее зарубежье 24.12.2023 17:19

Некоторые союзники отказались подчинить США свои корабли в рамках операции против хуситов

Ряд союзников США не согласился передавать свои корабли в подчинение американского командования в рамках операции против хуситов "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), сообщило издание The War Zone.

"В возглавляемой США коалиции по защите судоходства в Красном море... от атак хуситов образовались серьезные трещины с момента ее формирования", - говорится в публикации.

По данным Пентагона, ранее на этой неделе порядка 20 стран согласились принять участие в обеспечении безопасности в Красном море. При этом не все официально об этом объявили. Одна из самых больших проблем заключается в том, что из этих 20 стран лишь небольшая часть направит корабли в регион для участия в операции, сообщило издание. Большинство ограничилось отправкой штабных офицеров на базу 5-го американского флота в Бахрейне.

По данным издания, Испания, Италия и Франция отвергли требование о том, чтобы их корабли перешли под командование ВМС США, пока они развернуты в рамках самостоятельной операции по обеспечению безопасности в регионе.

Испания заявила, что согласится на участие в операции только под руководством НАТО или ЕС.

Итальянский фрегат Virginio Fasan по-прежнему будет находиться в этом регионе, но не в рамках операции "Страж процветания".

Франция по-прежнему собирается участвовать в коалиции, но не позволит своим кораблям перейти под командование США.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, КОАЛИЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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