Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с двумя разведывательными спутниками бундесвера

Ракета Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с двумя спутниками радиолокационной разведки министерства обороны Германии SARah- 2 и 3, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 05:11 по Тихоокеанскому времени США (в 17:11).

SARah (радар с синтезированной апертурой) - это система военно-космической разведки бундесвера, которая с учетом нынешнего запуска будет состоять из трех радиолокационных спутников, способных получать изображения с разрешением 35-40 см. Срок эксплуатации аппаратов рассчитан на 10 лет.

Спутник SARah-1 (весом 2,2 тонны) с фазированной антенной решеткой был выведен на орбиту в июне 2022 года. Космические радары с синтезированной апертурой SARah-2 и 3 (весом 1,8 тонн каждый) оснащены пассивной параболической антенной. Все они могут предоставлять изображения высокого разрешения независимо от времени суток и облачности.

Группировка придет на смету пяти устаревшим германским разведывательным спутникам SAR-Lupe, действующим на орбите с 2006 года, которые обеспечивали изображение с пространственным разрешением около одного метра.