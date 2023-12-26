Банки-агенты АИКГФ увеличили за 11 мес. ипотечное кредитование на 12%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-ноябре 2023 года выдали ипотечных кредитов на сумму 436,7 млн манатов, что на 11,8% больше, чем за 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

В том числе в ноябре банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на сумму 20,9 млн манатов (в октябре - на 23,9 млн манатов).

По данным ЦБА, АИКГФ за 11 месяцев рефинансировал кредиты на сумму 452,6 млн манатов (рост на 29,2% - ИФ).

Фонд в январе-ноябре из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 87,6 млн манатов.

АИКГФ в отчетный период разместил облигации на 370 млн манатов (спад на 1,3%), в том числе в ноябре - на 50 млн манатов.

По данным ЦБА, в ноябре 2023 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 60,904 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.

В 2022 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 422,51 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Р.Ахмедов