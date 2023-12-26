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ТЭК 26.12.2023 21:34

РФ и Индия заключили соглашения по будущим блокам АЭС "Куданкулам"

Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся двух новых энергоблоков индийской АЭС "Куданкулам", заявил во вторник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Сегодня в присутствии вице-премьера Мантурова мы подписали очень важные соглашения по поводу двух будущих блоков АЭС "Куданкулам", - сказал Джайшанкар, выступая в Москве. Он не уточнил, что именно предполагают эти соглашения.

Министр добавил, что Москва и Дели также эффективно сотрудничают в космической и оборонной отраслях.

Он опубликовал видео своего выступления в соцсети X.

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках двустороннего соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Россия уже построила блоки NN1-2 АЭС "Куданкулам".

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, АЭС, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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