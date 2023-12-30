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Дальнее зарубежье 30.12.2023 20:06

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник - CASC

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" в субботу успешно вывела на орбиту аппарат для испытания технологий спутникового интернета Hulianwang Shiyan, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в 08:13 по Пекинскому времени (04:13).

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИК, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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