Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник - CASC

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" в субботу успешно вывела на орбиту аппарат для испытания технологий спутникового интернета Hulianwang Shiyan, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC). Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в 08:13 по Пекинскому времени (04:13).

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