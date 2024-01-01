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Карабах 01.01.2024 00:04

Алиев: руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал руководство Армении сделать выводы из уроков истории.

«Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты. Азербайджанский народ хорошо знает это. В то же время он хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы, необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше. Руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, в 2024 году в несколько населенных пунктов на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. «Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года (2024 года – ИФ) будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди. Кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов», - добавил Алиев.

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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