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Бизнес и законодательство 04.01.2024 20:12

Инфляция в Германии в декабре ускорилась до 3,8%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она была минимальной с июня 2021 года (2,3%).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предусматривал усиление инфляции в декабре до 3,8%.

Потребительские цены в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. В ноябре они снизились на 0,7%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в прошлом месяце выросли на 3,7% в годовом выражении и на 0,1% в помесячном. Для сравнения, в ноябре первый показатель поднялся на 3,2%, второй - снизился на 0,4%.

Цены на энергоносители в Германии в декабре подскочили на 4,1% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее было отмечено их снижение на 4,5%.

Рост стоимости продуктов питания замедлился до 4,5% с ноябрьских 5,5%, услуг - до 3,2% с 3,4%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в декабре ослабла до 3,5% в годовом выражении с 3,8% в ноябре и были минимальной с июля 2022 года.

Средние темпы инфляции в ФРГ в 2023 году составили 5,9%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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