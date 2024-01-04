Инфляция в Германии в декабре ускорилась до 3,8%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны, представившего предварительные данные.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она была минимальной с июня 2021 года (2,3%).
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предусматривал усиление инфляции в декабре до 3,8%.
Потребительские цены в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. В ноябре они снизились на 0,7%.
Цены, рассчитанные по германским стандартам, в прошлом месяце выросли на 3,7% в годовом выражении и на 0,1% в помесячном. Для сравнения, в ноябре первый показатель поднялся на 3,2%, второй - снизился на 0,4%.
Цены на энергоносители в Германии в декабре подскочили на 4,1% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее было отмечено их снижение на 4,5%.
Рост стоимости продуктов питания замедлился до 4,5% с ноябрьских 5,5%, услуг - до 3,2% с 3,4%.
Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в декабре ослабла до 3,5% в годовом выражении с 3,8% в ноябре и были минимальной с июля 2022 года.
Средние темпы инфляции в ФРГ в 2023 году составили 5,9%.
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