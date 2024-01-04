Баку и Ереван достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, но есть еще несколько нерешенных вопросов

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил, что Баку и Ереван достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов.

«Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов», - сказал Гаджиев.

По его словам, после антитеррористической операции 19–20 сентября 2023 года и полного восстановления суверенитета Азербайджана основной источник напряженности между Азербайджаном и Арменией - карабахский вопрос -полностью снят с повестки дня.

«На данный момент мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора. Сейчас мы наблюдаем самые спокойные дни за последние тридцать лет в отношениях между двумя странами. С возвращением обеих армий в казармы не зафиксировано даже случаев стычек. А недавняя неформальная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге (26 декабря – ИФ)», также прошла в позитивном ключе», - отметил он.

При этом Гаджиев не стал говорить о возможных сроках подписании мирного договора. «Пока сложно говорить о конкретных сроках, так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, я не думаю, что целесообразно сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени», - добавил помощник президента Азербайджана.

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