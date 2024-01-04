Баку и Ереван достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, но есть еще несколько нерешенных вопросов

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил, что Баку и Ереван достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов.
«Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов», - сказал Гаджиев.
По его словам, после антитеррористической операции 19–20 сентября 2023 года и полного восстановления суверенитета Азербайджана основной источник напряженности между Азербайджаном и Арменией - карабахский вопрос -полностью снят с повестки дня.
«На данный момент мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора. Сейчас мы наблюдаем самые спокойные дни за последние тридцать лет в отношениях между двумя странами. С возвращением обеих армий в казармы не зафиксировано даже случаев стычек. А недавняя неформальная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге (26 декабря – ИФ)», также прошла в позитивном ключе», - отметил он.
При этом Гаджиев не стал говорить о возможных сроках подписании мирного договора. «Пока сложно говорить о конкретных сроках, так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, я не думаю, что целесообразно сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени», - добавил помощник президента Азербайджана.
Отдел новостей
TotalEnergies продала сети АЗС в ряде стран ЕС канадскому ритейлеру за 3,4 млрд евро
APA покупает сланцевого производителя Callon Petroleum за $4,5 млрд
КТК в 2023 году увеличил отгрузку нефти на 8% - до 63,47 млн т
Двое военных погибли в Лачинском районе в результате ДТП - Минобороны Азербайджана
Минтруда направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Британский премьер намерен организовать выборы во второй половине 2024 года
Экспорт Газпрома в Китай вышел на новый контрактный уровень и вновь превысил контрактный объем
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы