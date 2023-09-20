Баку подтверждает готовность подписать мирный договор с Арменией и нормализовать отношения – Гаджиев

Помощник президента Азербайджан - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил готовность Баку к подписанию мирного договора с Арменией.

«Мы выступаем за нормализацию отношений с Арменией. Но присутствие многотысячной военной силы (Армении – ИФ) на территории независимого Азербайджана было неприемлемым», сказал Гаджиев в среду на брифинге в МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

По его словам, Баку готов к подписанию мирного договора с Ереваном. «Для нас важна не платформа, где обсуждается мирный договор, а что именно обсуждается. В принципе 70% текста мирного договора, согласовано. Мы еще раз подчеркиваем готовность к подписанию мирного договора», - отметил он.

При этом Гаджиев подчеркнул, что Армения в течение последних месяцев вела гибридную войну против Азербайджана. «С одной стороны Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, но ее дипломатические шаги показывают иное. Эта логика нам не ясна. (…) Мы видимо элементы гибридной войны Армении против Азербайджана, что в свою очередь не приводит к нормализации отношений с Азербайджаном, а также к миру в регионе. Тем не менее, мы, находясь в постоянном контакте с нашими партнерами, выражаем надежду на нормализацию отношений с Арменией», - сказал Гаджиев.

Х.Насирзаде