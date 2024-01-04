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ТЭК 04.01.2024 20:28

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение на 3,73 млн баррелей.

Резервы бензина увеличились на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на прошлой неделе на 706 тыс. баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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