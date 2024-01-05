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Пентагон подтвердил ликвидацию лидера иракского шиитского ополчения

Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер подтвердил, что США нанесли удар по лидеру группы иракского шиитского ополчения "Харакат ан-Нуджаба" Муштаку Джаваду Казима аль-Джавари, известному как Абу Таква.

Американские военные предприняли "необходимые и соразмерные действия" против лидера "Харакат ан-Нуджаба", отметил Райдер.

По его словам, в результате нападения погибли Абу Таква и один из его сообщников.

Райдер сообщил журналистам, что Абу Таква был вовлечен в планирование и проведение нападений на американские войска.

"Важно отметить, что удар был нанесен в целях самообороны, что никто из гражданских лиц не пострадал и что никакая инфраструктура или объекты не были поражены", - добавил он.

"Харакат ан-Нуджаба" считается проиранским шиитским ополчением, действующим в Ираке и Сирии.

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Тэги: США, ИРАК, УДАР, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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