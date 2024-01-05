Пентагон подтвердил ликвидацию лидера иракского шиитского ополчения

Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер подтвердил, что США нанесли удар по лидеру группы иракского шиитского ополчения "Харакат ан-Нуджаба" Муштаку Джаваду Казима аль-Джавари, известному как Абу Таква.
Американские военные предприняли "необходимые и соразмерные действия" против лидера "Харакат ан-Нуджаба", отметил Райдер.
По его словам, в результате нападения погибли Абу Таква и один из его сообщников.
Райдер сообщил журналистам, что Абу Таква был вовлечен в планирование и проведение нападений на американские войска.
"Важно отметить, что удар был нанесен в целях самообороны, что никто из гражданских лиц не пострадал и что никакая инфраструктура или объекты не были поражены", - добавил он.
"Харакат ан-Нуджаба" считается проиранским шиитским ополчением, действующим в Ираке и Сирии.
Гаджиев: открытие транспортного маршрута в Нахчыван через Армению - это pacta sunt servanda для Еревана
Мирный договор между Баку и Ереваном не должен быть заложником делимитации границ - Гаджиев
Баку и Ереван достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, но есть еще несколько нерешенных вопросов
Германия в 2023 г. снизила импорт газа на 33%, потребление упало на 5%
Рынки акций АТР в основном снижаются, Япония растет на максимальном за два года доверии потребителей
Нефть восстанавливается после спада накануне, Brent у $78 за баррель
Министерство образования Литвы рассматривает возможность отказа от русских школ
Двое военных погибли в Лачинском районе в результате ДТП - Минобороны Азербайджана
Минтруда направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы