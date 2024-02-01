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Дальнее зарубежье 01.02.2024 19:09

США одобрили планы ударов по целям в Ираке и Сирии в ответ на нападение на базу в Иордании

В Вашингтоне согласовали планы ударов по целям в Ираке и Сирии в качестве ответных мер на налет беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании, сообщает в четверг CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Официальные лица подтвердили CBS News, что одобрение получили планы, предусматривающие серию ударов в течение нескольких дней по определенным целям в Ираке и Сирии, включая иранский персонал и объекты", - информирует телеканал.

Собеседники телеканала отметили, что погода будет основным фактором, определяющим время нанесения ударов.

"Военные США имеют возможность наносить удары в плохую погоду, но предпочитают, чтобы выбранные цели было лучше видно: это защита от непреднамеренного удара по гражданским лицам, которые могут оказаться в этом районе в последний момент", - пишет CBS.

В Вашингтоне считают, что нападение базу в Иордании совершило военизированное объединение "Исламское сопротивление в Ираке", заявил накануне представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия США на обстрел их базы на иорданско-сирийской границе могут быть долгоиграющими.

28 января Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь, иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

В Иране отвергли обвинения в причастности к этой атаке.

CBS News отмечает, что ряд поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке стали совершать атаки на цели, связанные с США и Израилем, на фоне боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

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Тэги: США, ИРАК, УДАРЫ, ПЛАНЫ


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