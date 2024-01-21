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Дальнее зарубежье 21.01.2024 09:43

Боевики нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Ираке, есть пострадавшие

Американская авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась удару с использованием баллистических ракет, несколько человек получили ранения, сообщило Центральное военное командование США (CENTCOM).

"Примерно в 18:30 по багдадскому времени (19:30) 20 января поддерживаемые Ираном боевики на западе Ирака запустили несколько баллистических ракет по авиабазе Аль-Асад", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны базы, в то время как другие попали по ее территории".

Командование информировало, что "ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм", ранение получил также иракский военнослужащий.

Оценка ущерба продолжается.

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Тэги: США, ИРАК, БАЗА, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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