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Дальнее зарубежье 03.02.2024 18:10

Ирак выразил США протест в связи с ударами по проиранским группировкам на иракской территории

Поверенного в делах США в Багдаде Дэвида Бёргера вызвали в субботу в МИД Ирака в связи с американскими ударами по позициям военизированных группировок на иракской территории, сообщают ближневосточные СМИ.

В сообщениях отмечается, что американскому дипломату вручили ноту протеста.

Ранее в правительстве Ирака сообщили, что утверждения Вашингтона о координации с Багдадом операции по нанесению ударов по проиранским группировкам не соответствуют действительности.

"Американская сторона солгала и преднамеренно сфальсифицировала факты, когда сообщила о координации с нами в преддверии этой агрессии. Это - ложная информация, нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в мире", - говорится в коммюнике правительства Ирака, текст которого приводит агентство ЭФЭ.

В Багдаде отметили, что американские удары "поставят безопасность Ирака и всего нашего региона на край пропасти".

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.

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Тэги: ИРАК, США, ПРОТЕСТ


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