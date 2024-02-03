В Багдаде уверяют, что не участвовали в координации ударов США по проиранским группировкам

Утверждения Вашингтона о координации с Багдадом операции по нанесению ударов по проиранским группировкам не соответствуют действительности, заявили в субботу иракские власти.

"Американская сторона солгала и преднамеренно сфальсифицировала факты, когда сообщила о координации с нами в преддверии этой агрессии. Это - ложная информация, нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в мире", - говорится в коммюнике правительства Ирака, текст которого приводит агентство ЭФЭ.

В Багдаде отметили, что американские удары "поставят безопасность Ирака и всего нашего региона на край пропасти".

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.