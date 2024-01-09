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Финансы 09.01.2024 16:08

Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в 2023г активы на 26%

Бакинский филиал "Bank Melli Iran" (Национальный банк Ирана) увеличил в 2023 году активы на 26% - до 121 млн 764,398 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в филиале банка.

Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период сократился на 2,3 раза - до 4 млн 78,549 тыс. манатов.

В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках - 46 млн 229,607 тыс. манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2022г на 22,3% - ИФ), инвестиционные ценные бумаги - 35 млн 114,539 тыс. (рост на 47,2%).

Обязательства банка на 31 декабря 2023 года равны 80 млн 607,399 тыс. манатов (рост на 35,9%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период сократились в 1,7 раза - до 19 млн 241,347 тыс. манатов, тогда как клиентские счета – увеличились в 4,9 раза, до 44 млн 27,262 тыс. манатов.

Капитал банка равен 41 млн 156,999 тыс. манатов (рост на 10,4%), уставный капитал - 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).

Чистая прибыль филиала банка по итогам 2023 года составила 3 млн 871,287 тыс. манатов (рост в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом). Суммарный непокрытый убыток на 31 декабря 2023 года оценивается в 32 млн 454,173 тыс. манатов (спад на 10,7%).

Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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