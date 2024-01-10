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Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

ТЭК 10.01.2024 20:30

Brent подорожала до $77,92 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, несмотря на данные о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:44 по бакинскому времени повысилась на $0,33 (0,43%), до $77,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,52 (0,72%), до $72,76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 506 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 5 января. Сокращение зафиксировано впервые с октября.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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